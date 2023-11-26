Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı

İzmit Körfezi'nde şiddetli lodos sebebiyle deniz taştı, sahil kesimi su ile dolarken bazı çatılar ise uçtu.

KAYNAK: İHA
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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod uyarılarının ardından Kocaeli’de dün başlayan şiddetli rüzgar bugün de etkisini göstermeye devam ediyor.

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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 2

Lodos sebebiyle sokaklar boş kalırken, deniz ise şiddetli rüzgar sebebiyle yükselerek taştı.

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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 3

Sahil kesiminin bir bölümü su ile doldu.

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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 4

Kuşlar bile uçmakta zorlanırken, fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 5

Etkili olan rüzgarda sahil boyu çöple doldu, bir lunaparkın ise tentesi söküldü.

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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 6

KOCAELİ VALİLİĞİ UYARDI

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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 7

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın batı ve güneybatı, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına,

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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 8

Zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 9

Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 10
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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 11
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Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı 12
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