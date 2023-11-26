Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın batı ve güneybatı, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına,