İstanbul'da fırtına: Binanın çatısı uçtu

İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da fırtına: Binanın çatısı uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış etkisini gösterdi.

Şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısı uçarak sokakta park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü.

Çatının uçtuğunu gören, yan binadaki bir vatandaş itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken itfaiye ekipleri çatıda risk teşkil eden diğer parçaları kontrol altına aldı.

Çatıdan kopan parçalar sokakta park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken araçlarda ve binada maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri sokağı insan ve araç girişine kapatırken itfaiye ekipleri çatıdan uçan parçaları olay yerinden kaldırdı.

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