Okulda biber gazı sıktı ortalık karıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki Fatma Seher Ortaokulu'nda 5. sınıfta eğitim gören bir kız öğrencinin korunma amaçlı kalemliğinde taşıdığı biber gazını gören erkek öğrenci, eline aldığı biber gazını sınıfta sıktı.
Biber gazından etkilenen 2 öğrenci, okul yöneticilerinin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Müşahede altında alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.(AA)
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