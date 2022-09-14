Meral Akşener parkta ve camide uyuyan öğrenciyi dinleyip iktidara böyle seslendi: Siz neredeydiniz?

Erdoğan, "KYK yurtları boş, KYK yurtlarına öğrenci arıyoruz" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber programından Furkan isimli üniversite öğrencisinin öğrenci evinde yaşadığı zorlukları anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İYİ Parti lideri Akşener'e, öğrenci evindeki zorlukları anlatan genç "Daha geçenlerde 4 arkadaş 2 gece parkta yattık, sabah namazından sonra camiye gittik, camide uyuduk. 4-5 tane tanıdığım bölümümden olan arkadaşım yol masrafından dolayı okulu bıraktı" diye konuştu.

Akşener, genç öğrenciyi sosyal medya hesabından paylaşarak “Gençlerin hayatı hakkında bol keseden atıp tutanlar, Sözde boş kalan KYK yurtlarına öğrenci arayanlar, soruyorum size; Furkan, Keşan’da 7 kişiyle aynı evde kalmak, parkta, camide uyumak zorundayken siz neredeydiniz?” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından gençlerin dertlerini dinlediği bir video paylaştı.

Akşener ve genç öğrenci arasında geçen diyalog şöyle:

"Benim ailemde asgari ücretle geçinen bir aile olduğu için bana hiçbir şekilde yurt çıkmadı. Yedeklere atıldım. Şöyle, üniversite hayatımızı Keşan'da geçirdik. Keşan'da da bir evde kaldığımız kişi sayısını söylesem gülersiniz. O derece yani."

Akşener: Gülmeyeyim. Kaç kişi?

Genç öğrenci, "7 kişi kaldık biz bir evde. Mecburen ki." dedi.

Akşener ise "Odalar kadar işte. Yani, hani sizin odalarda. 4 kişi, 6 kişi, 7 kişi falanmış ya öyle." dedi.

"7 kişi kaldık" diyen gence ise Akşener "Çarpıştınız ya sürekli." diyor.

Genç öğrenci ise bunun üzerine "Sürekli. Hatta ilk eve girdiğimde kimseyi tanımıyordum. Hani bir kalktım dedim ki yani; "Bu insanlar kim?" dedim yani. 7 kişi bir odanın içerisindeyiz. Hani onun arkadaşı geliyor, onun arkadaşı geliyor. 7 kişiyle de kalmıyor bu 11, 12 kişi falan oluyor." dedi.

Akşener "Hayatın zorlukları. Ya gülmeyeyim diyorum ama sinirim bozuldu. Vallahi, ya biz... Hakikaten sinirim bozuldu." dedi.

Bir diğer genç öğrenci ise "Her öğrenci evinin böyle bir hatırası var. Bu kim ya? falan diye geldiğinde böyle gördüğü." deyince Akşener "Ciddi misin?" diye sordu genç ise "Evet" dedi.

Genç öğrenci sözüne şöyle devam ediyor:

"Hatta şöyle, biraz dedim sesimizi duyuralım. Hani bir sirkülasyon yapalım. Ünlü bir Twitch yayıncısı var. Donate atarak hani toplu 10 kişi bir fotoğraf çekildik. Hani ona attık canlı yayında. O da hani açtı fotoğrafımızı falan. Öyle bir alay konusu da olmuştuk bir ara Instagram'da, sosyal medyada."

"Dediğim gibi öğüne gelirsek biz kahvaltıyı tamamen unuttuk."

Akşener ise "Evden gittiği için kahvaltı yok. Evet." dedi.

Genç öğrenci "Kesinlikle" deyince Akşener "Öğleyi nereden yiyordunuz?" Genç "Okula gidiyoruz." dedi.

Genç öğrenci, "Okulda bir şekilde ucuz olduğu için yiyoruz. Akşam eve geldiğimizde de yani kimisi çalıştığı iş yerinde yemek zorunda kalıyor kimisi de hani evde bir şekilde bir şeyler ayarlayabilirsek öyle. Kredi mecbur almak zorunda kaldık. Aldığımız da zaten direkt kiradır, ev şeyleridir, masraflarıdır... Daha geçenlerde bütünleme sınavlarına gitmek zorunda kaldık. 4 arkadaş 2 gece parkta yattık. Sabah namazından sonra da camiye gittik, camide uyuduk. Yani böyle bir durumdan bahsediyorum." dedi.

Genç öğrenci yaşadığı zorlukları anlatırken Akşener'in yüzü düşerek morali bozuldu.

Genç öğrenci sözlerini şöyle tamamladı:

"4-5 tane bildiğim, tanıdığım, bölümümden olan arkadaşım tamamen okulu bıraktı. Yol masrafından dolayı. Tamamen 2 senesini heba etti. Yani bu kadar zorluk içerisindeyiz." dedi ve Akşener " Çok kötü" dedi.

Akşener'in paylaşımı şöyle: