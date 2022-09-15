Demet Akalın okul kitabı fiyatlarını görünce iktidara isyan bayrağını açtı. ''Bizi kıskanıyor'' denilen Almanya'yı Milli Eğitim Bakanı'na örnek gösterdi

Şarkıcı Demet Akalın, okul kitap fiyatlarının çok yüksek olmasına isyan etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen Akalın okullarda kullanılmış kitap uygulamasına geçilmesini istedi.

Demet Akalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada özel okullarda geçen yıl 3 bin lira olan kitap ücretinin 10 bin liraya yükseldiğini belirtti.

Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Okullarda kullanılmış kitap kısmına geçilsin acil! Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin! İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır! Milli Eğitim Bakanlığı Almanya'yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor! Lütfen"

Beşiktaş Spor Kulübü’nün kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları projesine destek veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Giresun Alucra'da okul yaptırmıştı. Okula Akalın’ın trafik kazasında hayatını kaybeden babasının ismi verilmişti.