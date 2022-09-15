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  • Demet Akalın okul kitabı fiyatlarını görünce iktidara isyan bayrağını açtı. ''Bizi kıskanıyor'' denilen Almanya'yı Milli

Demet Akalın okul kitabı fiyatlarını görünce iktidara isyan bayrağını açtı. ''Bizi kıskanıyor'' denilen Almanya'yı Milli Eğitim Bakanı'na örnek gösterdi

Giresun'da babası adına okul yaptıran şarkıcı Demet Akalın, okul kitabı fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi... Ünlü şarkıcı, geçen yıl 3 bin lira olan kitapların 10 bin liraya yükseldiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:36
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Demet Akalın okul kitabı fiyatlarına isyan etti: Geçen yıl 3 bindi bu yıl 10 bin liraya yükseldi

Demet Akalın okul kitabı fiyatlarını görünce iktidara isyan bayrağını açtı. ''Bizi kıskanıyor'' denilen Almanya'yı Milli Eğitim Bakanı'na örnek gösterdi
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Şarkıcı Demet Akalın, okul kitap fiyatlarının çok yüksek olmasına isyan etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen Akalın okullarda kullanılmış kitap uygulamasına geçilmesini istedi. 
Demet Akalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada özel okullarda geçen yıl 3 bin lira olan kitap ücretinin 10 bin liraya yükseldiğini belirtti.  

Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Okullarda kullanılmış kitap kısmına geçilsin acil! Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin! İnsanlar nasıl ödeyip alacak vallahi günahtır! Milli Eğitim Bakanlığı Almanya'yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor! Lütfen"  

Beşiktaş Spor Kulübü’nün kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları projesine destek veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Giresun Alucra'da okul yaptırmıştı. Okula Akalın’ın trafik kazasında hayatını kaybeden babasının ismi verilmişti. 

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mmt
15.09.2022 14:25
bu kadın ne yaptığını bilmiyor.acil tedaviye alınmalı.  
 
fakir kulunuz
15.09.2022 13:55
bunlar bile ağlıyorsa fakirler ne yapsın ölsün mü  
 
Konser
15.09.2022 13:23
Akp ki belediyeler konsere çağırmıyordur  
 
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