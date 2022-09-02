Asansör boşluğuna düşen köpekleri itfaiye kurtardı

Olay, Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki apartmanın su dolu asansör boşluğuna 2 köpek düştü.
Düştükleri yerde mahsur kalan köpekler havlayarak seslerini duyurdu.
Bunun üzerine sesleri işiten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı.
Kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
(İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.