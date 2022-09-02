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Asansör boşluğuna düşen köpekleri itfaiye kurtardı

Kocaeli’de su dolu asansör boşluğuna düşen iki köpek, seslerini duyan vatandaşların itfaiyeyi çağırmasıyla kurtarıldı. 

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 14:09
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Kocaeli’de su dolu asansör boşluğuna iki köpek düştü

Asansör boşluğuna düşen köpekleri itfaiye kurtardı
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Olay, Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki apartmanın su dolu asansör boşluğuna 2 köpek düştü. 

Düştükleri yerde mahsur kalan köpekler havlayarak seslerini duyurdu. 

Bunun üzerine sesleri işiten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 

2 köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. 

Kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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