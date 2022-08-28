28 Ağustos 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf zor kurtardı

Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf zor kurtardı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dört kedi bir köpeği tek yakalayınca köşeye sıkıştırdı. Köpeğin yardımına esnaf yetişti. Gülümseten olay çevredeki esnafın telefon kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 10:49
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 11:17
Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kediler köpeği köşeye sıkıştırdı

Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf zor kurtardı
+
Aa
-

Olay, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. 

Dört kedinin saldırısına uğramaktan son anda kurtulan köpeğin yardımına esnaf yetişti. 

O anlar esnaf tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

Çarşı esnafından Tugay Keçeci, kedilerin köpeği korkutması olayını şu şekilde anlattı:

“Burada arkadaşlar sağ olsun kedilerin bir kısmına bakıyor köpeklerin bir kısmına biz bakıyoruz. 

Yani mahallece hayvanları seviyoruz tabi, onların arasında bu tür kavgalar oluyor. 

Aslında bu iş tersi olur. 

Köpekler kedilerin peşini kovalar bu sefer kediler çoğunlukla olduğu için, köpeği de tek yakalayınca öyle komik bir durum oldu sabah.”

(İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ss
28.08.2022 11:39
Kedi özel harekat iş başında  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
1
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
﻿Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren açıklama yaptı. Kendi hesabından ardı ardına tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren açıklama yaptı. Kendi hesabından ardı ardına tweet attı
﻿Meral Akşener'e Kadıköy'de Fenerbahçe forması hediye edildi
3
﻿Meral Akşener'e Kadıköy'de Fenerbahçe forması hediye edildi
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
4
﻿Fırlayan spiral taşı can aldı
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
5
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
6
﻿Erdoğan’ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP’deki rüşvet ağını anlattı: Abdullah Gül’e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim
﻿Sedat Peker bu sefer de Ankara'da arabanın içindeki gizli buluşmayı açıkladı. Cumhurbaşkanı Danışmanının kaseti olduğunu söyledi
7
﻿Sedat Peker bu sefer de Ankara'da arabanın içindeki gizli buluşmayı açıkladı. Cumhurbaşkanı Danışmanının kaseti olduğunu söyledi
﻿Kahramanmaraş'ta orman yangını
﻿Kahramanmaraş'ta orman yangını
﻿Kahramanmaraş'ta orman yangını
﻿İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş kıyafeti satın alacak
﻿İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş kıyafeti satın alacak
﻿İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş kıyafeti satın alacak
﻿Söndürülemeyen tandır ateşi paniğe neden oldu
﻿Söndürülemeyen tandır ateşi paniğe neden oldu
﻿Söndürülemeyen tandır ateşi paniğe neden oldu
﻿Kaçak gökdeleni havaya uçurdular
﻿Kaçak gökdeleni havaya uçurdular
﻿Kaçak gökdeleni havaya uçurdular
﻿Bursa'daki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
﻿Bursa'daki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
﻿Bursa'daki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
﻿Bolu Göytur işçi alacak
﻿Bolu Göytur işçi alacak
﻿Bolu Göytur işçi alacak
﻿Murat Sancak'tan Mario Balotelli ile Montella açıklaması
﻿Murat Sancak'tan Mario Balotelli ile Montella açıklaması
﻿Murat Sancak'tan Mario Balotelli ile Montella açıklaması
﻿Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
﻿Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
﻿Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
﻿Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Trabzonspor Galatasaray derbisinin VAR'ı Alper Ulusoy
﻿O ülkede kripto parayı yasaklandı: Vatandaşları hala güvenilir buluyor
﻿O ülkede kripto parayı yasaklandı: Vatandaşları hala güvenilir buluyor
﻿O ülkede kripto parayı yasaklandı: Vatandaşları hala güvenilir buluyor
﻿20 yeni mantar türü keşfedildi
﻿20 yeni mantar türü keşfedildi
﻿20 yeni mantar türü keşfedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.