Kocaeli'de terör operasyonu. 6 gözaltı

Kaynak: DHA
Kocaeli'de terör operasyonu. 6 gözaltı
Kocaeli'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüne maddi destek sağladığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

1'İ KADIN, 6 KİŞİ GÖZALTINDA ALINDI

Ekipler, 1'i kadın, 6 kişinin örgüte maddi destek sağladığını tespit etti. Dün saat 06.00 sıralarında yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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