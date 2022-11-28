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Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 10 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:35
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Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 10 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 10 şüpheli tutuklandı
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AA'da yer alan habere göre, çeşitli mecralarda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheliyi, 25 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.

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