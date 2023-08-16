Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de 3 ilçede yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmit, Körfez ve Derince ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 5 olayda toplam 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Çalışmalar neticesinde 230 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 90 adet kenevir bitkisi, 4 sentetik ecza, 2 hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında TCK 191 ve 2313 S.K.M'den işlem yapılarak serbest bırakıldı.

aw009895-01.jpg2 şahıs ise adliyeye sevk edildi. E.M. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken G.E.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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