Kocaeli'de yabani kuş satışı baskınında 31 papağan ele geçirildi

Kaynak: DHA
Kocaeli'de yabani kuş satışı baskınında 31 papağan ele geçirildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir dernekte gerçekleştirilen baskında, yasa dışı olarak satışa sunulan 31 yabani kuş ele geçirildi.

Dernek yetkililerine toplamda 167 bin 268 TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden gelen ihbar üzerine, Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri Gölcük ilçesindeki bir dernekte operasyon düzenledi. Yapılan baskında 12 Cennet Papağanı, 12 Sultan Papağanı, 1 Sevda Papağanı, 2 İskender Papağanı ve 4 Mong Papağanı olmak üzere toplam 31 papağan ele geçirildi.

Ele geçirilen kuşlar, detaylı kontrollerin ardından bölge müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'a nakledildi. Kuşların bakım ve beslenme işlemleri İstanbul'da yapılacak. Olayla ilgili 4 kişiye, toplamda 167 bin 268 TL idari para cezası kesildi.

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