Kocaeli’de yüzde 50 hibeyle verilen yerli ve milli ATAK-S tavukları ilk yumurtalarını verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında, talep eden ve gerekli şartları taşıyan yumurta üreticilerine yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık ATAK-S cinsi yerli tavuk, yemlik, folluk, suluk ve tavuk yemi desteği verildi. Kümeslerde organik yemlerle beslenen ve hastalıklara dayanıklı tavuklar ilk yumurtalarını vermeye başladı. Yumurta tavukçuluğu, kırsal mahallelerde vatandaşların gelir kapısı oldu.

YERLİ VE MİLLİ ATAK-S YARKA TAVUKLARI

Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün, iyi şartlarda ve organik yemlerle beslendiğinde en çok 314 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli ATAK-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı beslenme imkanı sağlayacak. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak projeyle ayrıca kırsaldan kente göçün engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de hedefleniyor.

Tavuk sesi çıkaran yavru kedi tedavi altına alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında yetiştiricilere bugüne kadar toplam 65 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verdi.

"TAVUKLARIMIZI ALALI İKİ AY OLDU, BU SÜREÇTE VERİM YÜZDE 50 ARTTI"

Tavuk desteğinden yararlanan üreticiler, yumurta veriminden memnun. Tarıma ve hayvancılığa destek verdiği ve her zaman çiftçinin yanında olduğu için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden üreticiler, desteklerin sürmesini istedi.

Kartepe'de tavuk yetiştiriciliği yapan işletme sahibi Emiray Ünlü, Büyükşehir'in yüzde 50 Hibeli Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesinden faydalandığını belirterek, "Ayrıca yemlik, suluk, folluk ve iki aylık yem ihtiyacını karşıladılar. Tavuklarımızı alalı iki ay oldu, bu süreçte verim yüzde 50 arttı. Her geçen gün artarak devam edecek. Verimden memnunuz. Bu desteklerinden dolayı belediye başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Tarihi geçmiş tonlarca tavuk, çikolata, bisküvi ve enerji içeceğini satacaklardı. 2023'ü asetonla silip 2025 yapmışlar

Tavuk etinden bulaşan yeni virüs 9 can aldı. Tadına bile bakmayın