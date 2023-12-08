Kocaeli’nde denizde erkek cesedi bulundu

Koceli’nde denizde bir cismin hareket ettiğin gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bunun bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

KAYNAK: İHA
Kocaeli’nde denizde erkek cesedi bulundu

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana geldi. Belediye işçileri deniz yüzeyinde bir cismin hareket ettiğini fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda bunun bir erkek cesedi olduğu anlaşıldı.

Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.

9 Kasım tarihinde de aynı sahilde yaklaşık 200 metre mesafede yine ceset bulunmuştu. Polis olayla ilgili incelme başlattı.

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