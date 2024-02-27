Kocaeli'nde hastanede skandal iddia. 2 kez yanlış ameliyat edildi soruşturma başlatıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kasaplık yapmakta olan 44 yaşındaki Yusuf Şişman, 2022 tarihinde sağ kolunu kısmen hareket ettirememesi nedeniyle Gebze’de özel bir hastaneye gitti. İşitme kaybı ve bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle yüzde 59 engelli raporu bulunan Şişman’a, hastanede 'Dirsek burkulma ve gerilmesi' teşhisi koyuldu ve Şişman, ameliyata alındı.

Ameliyattan bir gün sonra kolunu hiç kıpırdatamadığını ifade eden Şişman, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti. Burada tekrar tedavi gören Şişman’ın iddiasına göre, doktorlar, kolunda sinir hasarı meydana geldiğini, ilk ameliyatın başarısız olduğunu ve tekrar ameliyat olması gerektiğini iletti.

3'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLMASI GEREKECEK

Yeniden özel hastanedeki doktoruna giden Şişman, yaklaşık 1 yıl sonra 2'nci kez ameliyat olurken, şikayetleri daha da arttı. Şişman, tedavi olabilmek için birçok hastaneye başvurdu ve iddiaya göre, Şişman’ın muayenesi sırasında kolunda sinir hasarı meydana geldiği ve 3'üncü kez ameliyat olması gerektiği söylendi.

2 yıllık süreçte işini ve sağlığını kaybettiğini ifade eden Şişman, hastanenin kendisine yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla Gebze Adliyesi'nde, hem özel hastaneden hem de kendisini ameliyat eden doktorlardan şikayetçi oldu. Şişman'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

"ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAKSIN"

Yusuf Şişman, yaşadığı süreç hakkında konuştu ve "Ben kasaptım. Kolumda dikilme olunca 'Bir an önce ameliyat olup sağlığıma kavuşayım; işime devam edeyim' dedim. Özel hastaneye gittim, randevu aldım ve tedavi oldum. Ondan sonra bana 'Ameliyat olacaksın' dediler. Doktora, 'Kasaplık yapıyorum; mesleğimi yapabilir miyim? Bıçak kullanıyorum' dedim. O da bana 'Eskisinden daha iyi olacaksın' dedi. Öyle deyince ben de ameliyat olayım dedim" ifadelerini kullandı.

"Fizik tedavi olmadan da bir kolun ameliyata alınması iyi değilmiş. Ameliyat oldum; ameliyattan çıktıktan sonra kolum dosdoğru oldu. Ben de 'Bu kolumu nasıl düzelttiler' dedim. Kolumu alçıya aldıktan sonra bana 'Kolun birkaç ay alçıda kalacak. Ameliyatın çok güzel, başarılı geçti' dediler.” diyen Şişman, 1 buçuk ayın ardından kolundaki alçı çıkarıldığında bileğinin aşağı düşmeye başladığını iletti.

Bu durum karşısında hastaneye yeniden gittiğini ve doktora durumu anlattığını ileten Şişman, doktorun kendisine, “'Düzelecek, biraz daha zamana ihtiyaç var” dediğini kaydetti. “Tekrar ne zaman ameliyata alacaklarını sordum. O da bana, 'Yarın seni ameliyata alacağız ama seni bu sefer 2 doktorla birlikte ameliyata alacağız' dedi. Ben de hocaya, zamanında neden 2 doktorla ameliyata almadıklarını sordum. O da bana 2 doktorla alacaklarını söyledi. Aradan 1 sene geçti. Beni 1 sene sonra ameliyata aldılar. 2'nci ameliyat da benim düşünceme göre başarısız oldu" ifadesini kaydetti.

"İLGİLENDİLER AMA SONUÇ ALAMIYORUM"

Adliyede doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Yusuf Şişman, "Gittim, adliyeye dilekçe verdim. Beni çağırıp Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve farklı hastanelere gitmem gerektiği, orada heyete gireceğim söylendi. Heyete girdim; raporlarımı aldım. Onlar da bana düzenleme yaptıktan sonra raporlarımı adliyeye göndereceklerini söylediler" açıklamasını yaptı.

Hukuki sürecin devam ettiğini bildiren Şişman, "Daha sonrasında muhtarlığa yazı geldi. 'Sağlık Bakanlığı, seni hastanede ön incelemeye alacak' dediler. Beni hastaneden aradılar. Hastaneye gittim; beni hastanede heyete soktular. Sağ olsunlar, ilgilendiler ama oradan da bir sonuç alamıyorum. Bana diyorlar ki 'Şu il sağlık müdürlüğüne gelecek', 'Ankara'yı araman lazım'. Ankara'yı arıyorum, oradan hiç cevap alamıyorum. Orası öbür tarafa yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"FABRİKADA TEMİZLİKÇİ OLARAK ÇALIŞIYORUM"

Yusuf Şişman, Sağlık Bakanlığı’na sesini duyurmak istediğini iletti ve "Buradan bana 'Evrak gelecek' diyorlar; 4 aydır bekliyorum. Benim kolum tamamen gitti. Bir şey kaldıramıyorum. Kasap mesleğimi yapamıyorum. Şimdi de bir fabrikada temizlikçi olarak çalışıyorum. Yapacak başka hiçbir şey, işim yok. Mecbur çalışmak zorundayım. İhtiyacımız var sonuçta" ifadesini kaydetti.

Hastane yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti.