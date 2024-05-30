Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Tartıştı, sürükledi, öldürdü sonra kendi kafasına sıktı

Korkunç olay, saat 08.30 sıralarında Hasköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Özgür Kemal Akdemir, 30 yaşındaki kız arkadaşı Başak Tekin ile sokakta tartıştıktan sonra silahını çekti ve Başak Tekin’i vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Akdemir, ardından aynı silahı kendi kafasına dayayarak intihar etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri Başak Tekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan saldırgan ise hastaneye kaldırıldı.

AİLESİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu acı haberi alan Başak Tekin’in ailesi olay yerine koştu. Tekin’in ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

ARA SOKAĞA SÜRÜKLEDİ

Öte yandan saldırganın yolunu kestiği kadını kolundan tutup ara sokağa sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekin'in cesedi emniyet ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.