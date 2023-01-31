﻿Kocaeli'nde market deposunda yangın paniği

Erenler Mahallesi Deve Bağırtan Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında bir markete ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.



Yangında deponun bir bölümünde hasar oluştu. (AA)