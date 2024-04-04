Kocaeli'nde metro tünelinde yangın paniği!

Yangın nedeniyle tünellerde duman tahliyesi yapıldı.

Olay, 3 Nisan 2024 tarihinde, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki metro şantiyesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Metro tünellerinden duman çıktığını görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tünellere girerek içerideki atık ve yalıtım malzemelerinde çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, tünelde duman tahliyesi de yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.