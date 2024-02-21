Kocaeli’nde tır karşı şeride geçip devrildi: 1 ölü

Kaynak: İHA
Kocaeli’nde tır karşı şeride geçip devrildi: 1 ölü
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yolunda bir tır, karşı şeride geçerek devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana gelen kazada, Müfik Atacan’ın kontrolündeki tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucunda, kazanın gerçekleştiği yere polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırın içinde sıkışan sürücü Atacan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Atacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında trafiğe kapanan bağlantı yolu, 1 saat süren çalışmanın ardından yeniden açıldı.

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