Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Derince ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 800 TL ele geçirildi.

2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.B, S.A.M. ve B.K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.İ.K., O.K., K.K.Y. ve A.M. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.