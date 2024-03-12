Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İHA
Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kocaeli’nin Derince ve Gebze ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şahıstan 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Derince ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

aw160478-01.jpgŞahısların adreslerinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 800 TL ele geçirildi.

2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.B, S.A.M. ve B.K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.İ.K., O.K., K.K.Y. ve A.M. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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