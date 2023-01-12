Faruk öğretmene son veda! 5'inci kattan boş havuza düşmüştü

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Babasının 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay, dengesini kaybederek bahçedeki boş havuza düştü.

Apartmanda yaşayan bir kişinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, öğretmeni Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan öğretmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk babası öğretmen Faruk Akay'ın cenaze namazı bugün Körfez Bağdat Camii'nde ikindi namazı sonrası kılındı. Cenaze namazına öğretmenin ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı. Akay’ın cenazesi İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Kaynak: DHA)