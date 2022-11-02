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Caninin cezası belli oldu! Kız arkadaşını takside öldürüp emniyete götürmüştü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bindiği takside Seyhan Gözer'i (44) tabanca ile vurarak öldüren Ali Akbaba (50), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:28
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bindiği takside Seyhan Gözer'i tabanca ile vurarak öldüren Ali Akbaba müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Caninin cezası belli oldu! Kız arkadaşını takside öldürüp emniyete götürmüştü
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sürmesini söyleyen Akbaba, polise teslim oldu. İşlemleri sonrası adliyeye sevki sırasında "Bu, bir namus meselesi" diyerek bağıran Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Akbaba hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Son duruşmada savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

"KANUN NE DERSE, BUNA RAZIYIM"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen kadının yakınları ile avukatlar katıldı. Son kez duruşmada savunma yapan sanık Akbaba, "Tasarlayarak, planlayarak kimseyi öldürmedim. Olay, kazadır. Kanun ne derse, buna razıyım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın yargılama boyunca herhangi bir pişmanlık ifadesi göstermediğini vurguladı. Heyet, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığa ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl, E.K.'yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle de 3 yıl hapis cezası verildi.

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