Kocaelispor Bolu'ya takıldı ağır yara aldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kocaelispor Bolu'ya takıldı ağır yara aldı
Süper Lig'e çıkma hedefi bulunan Kocaelispor, Bolu deplasmanında 2 puan bıraktı.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında; şampiyonluk hesapları yapan Kocaelispor, Boluspor ile deplasmanda karşılaştı.
Atatürk Stadı'ndaki mücadelede 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
4. dakikad Beridze'nin golüyle öne geçen konuk ekip Kocaelispor 32'de Posmac'a engel olamadı.
Zirve mücadelesinde çok önemli 2 puan kaybeden Kocaelispor 43 puanla 3. sırada yer aldı.
Boluspor ise 33 puana ulaştı.

Boluspor: 1 - Kocaelispor: 1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Oulare, Onur Ulaş, İskandarli (Dk. 62 Gigic), Tunahan Çiçek (Dk. 87 Berk Yıldız), Jefferson (Dk. 80 Diarrassouba), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 62 Ercan Coşkun), Anıl Koç
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 63 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 63 Kharaishvili), Atilla Turan (Dk. 80 Duhan Aksu), Mehmet Yılmaz, Vukovic, Sheidaev (Dk. 80 Cem Ekinci), Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 37 Kouakou),
Goller: Dk. 4 Beridze (Kocaelispor), Dk. 32 Posmac (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 13 Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor), Dk. 90 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)

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