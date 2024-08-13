Denizde yüzerken eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı. Çırpınmayan dev balık 'Teslim' oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizde yüzerken eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı. Çırpınmayan dev balık 'Teslim' oldu

Bu bir 'Başka ülkede yaşamam' haberidir. Bir vatandaşın denizde yüzerken eliyle 6 kiloluk levrek yakaladığı iddia edildi. Balıkla denizden çıkan vatandaşın ve yanındakilerin güldüğü görüldü. Diğer yandan balığın ise hiç hareket etmediği ve balığın adeta çırpınmadan "teslim olmuş" halde görülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'da yaşayan bir kişi, yüzmek için girdiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki denizden, eliyle yakaladığı 6 kiloluk levrek balığıyla çıktığı bildirildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ikamet eden Çağatay Hacıoğulları, serinlemek amacıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gitti.

Denize giren Hacıoğulları, yanında yüzen bir levrek balığını fark ettiğini ileri sürdü.

Balığı bir süre takip eden Hacıoğulları, sonunda balığı eliyle yakaladığını söyledi.

Sahile çıkarak yakaladığı balıkla poz veren Hacıoğulları'nın bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Videoda, Hacıoğulları'nın eliyle yakaladığını ileri sürdüğü balıkla poz verdi.

ÇIRPINMAYAN BALIĞIN YAKALANMA ÖYKÜSÜ:

Hacıoğulları, “Denize serinlemek için girmiştim. Bir anda yanımda yüzen büyük bir balık gördüm. İlk başta inanamadım ama sonra balığı yakalamaya karar verdim. Bir süre takip ettikten sonra balığı yakaladım ve sahile çıktım. Bu anı ölümsüzleştirmek için arkadaşımın yardımıyla videoya çektik. Bu, hayatımda unutamayacağım bir anı oldu” dedi.

Bu olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. Hacıoğulları'nın balıkla denizden çıkma anı, izleyenlerin önce ilgisini çekti sonra güldürdü.

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