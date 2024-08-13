Kocaeli'de 5 katlı iş yeri alev alev yandı

5 katlı iş yeri alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde meydana geldi.

İş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bu sırada sokağa çıkan vatandaşlar da söndürme çalışmalarını endişeyle izledi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle iş yeri tamamen yanarak küle döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.