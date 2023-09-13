Koçarlı'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri bir şüphelinin iş yerine düzenlen operasyonla 20'li paketler halinde 115 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 1 adet tabanca ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Koçarlı'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara imalatçılarına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri kaçak sigara imalatçısı ve satıcısına yönelik koordineli çalışmada Esentepe Mahallesi'nde O.B. isimli şüpheliye ait işyerinde yapılan arama sonucunda 20’li paketler halinde 115 paket içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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