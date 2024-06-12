Kocasinan Belediyesi'nden sokak kedilerine özel "Kedi Kasabası"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kocasinan Belediyesi'nden sokak kedilerine özel "Kedi Kasabası"

Kocasinan Belediyesi tarafından sokak kedileri için kurulan kasaba, hayvanseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, belediyenin sokak kedileri için özel olarak inşa ettiği kasaba hayvanseverler tarafından büyük takdir topladı. Modern ve rahat barınma alanları, oyun alanları ve beslenme noktalarıyla donatılmış kasaba, sokak kedilerine güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.

Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdi. Hayvanseverler, belediyenin bu örnek çalışmasını sosyal medyada paylaşarak takdirlerini dile getirdi.

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