Kocasıyla kavga eden kadını kaplan kaptı

Çin'de safari sırasında kocasıyla tartışmak için arabadan inen kadını kaplan kaptı. Çin’de çekilen bir video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kocasıyla kavga eden kadını kaplan kaptı

Dünyanın en korkunç kamera görüntülerinden biri sosyal medyada yayıldı. Eşiyle tartışan bir kadın araçtan indikten sonra beklenmedik bir olayla karşılaştı. Kocasıyla kavga ediyordu o sırada kaplan kaptı.

Çin'de çekildiği iddia edilen videoda kocasıyla tartışan kadın arabadan indiği esnada kaplan tarafından saldırıya uğradı.

Yaşanan ilginç ve aynı zamanda korkunç an, kısa sürede viral oldu.

KOCASIYLA KAVGA EDERKEN KAPLAN KAPTI

Bir çift safari gezisi için araçlarıyla parkın bulunduğu alana geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Araçta başlayan tartışmada sinirlerine hakim olamayan genç kadın eşine kızarak araçtan indi. İşte ne olduysa o anda oldu. Öfkeyle araçtan inen kadını arkasından yaklaşan bir kaplan kaptı.Kadını alan kaplan hızla uzaklaştı. Araçtakiler ve çevredekiler ne olduğunu dahi anlayamadı. Dehşet anlarında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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