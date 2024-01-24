Kök maaş hesaplama tablosu yeniden değişti. Hangi emekli kaç lira alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yeni bir ek zam kararı daha alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte kök maaşlarda da değişiklik yaşandı.

YENİ KÖK MAAŞLAR

İşte yüzde 49,25'lik artış sonrası yeni kök maaşlar:

- Kök maaşı 4500 TL olan emeklinin yeni kök maaşı 6716 TL oldu.

- Kök maaşı 4750 TL olan emeklinin yeni kök maaşı 7089 TL oldu.

- Kök maaşı 5000 TL olan emeklinin yeni kök maaşı 7462 TL oldu.

- Kök maaşı 6000 TL olan emeklinin yeni kök maaşı 8955 TL oldu.

- Kök maaşı 7000 TL olan emeklinin yeni kök maaşı 10448 TL oldu.

- Kök maaşı 8000 TL olan emeklinin yeni kök maaşı 11940 TL oldu.

- Kök maaşı 9000 TL olan emeklinin yeni kök maaşı 13432 TL oldu.

- Kök maaşı 10000 TL olan emeklinin yeni kök maaşı 14925 TL oldu.

- Kök maaşı 11000 TL olan emeklinin yeni kök maaşı 16418 TL oldu.

- Kök maaşı 12000 TL olan emeklinin yeni kök maaşı 17910 TL oldu.

KÖK MAAŞ ÖĞRENME

e-Devlet şifresi bulunan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar kök maaşlarını çok kolay yöntemler kullanarak birkaç dakika içinde tespit edebilir.

SSK'dan emekli olanların e-Devlet'e giriş yapıp, arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazdıktan sonra çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 7500 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.