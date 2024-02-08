Kokain satıcısından akıllara durgunluk veren promosyon. Kumarhanelerde dağıtıyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Kokain satıcısından akıllara durgunluk veren promosyon. Kumarhanelerde dağıtıyordu
Kanada’da kokain satıcısı bir adamın ürünlerini pazarlama yöntemi pes dedirtti. Akıllara durgunluk veren olayda kartvizit bastıran adam üzerine kokain torbaları zımbaladı.

Ürünlerin pazarlanması ve tanıtımı için reklam en önemli unsurların başında geliyor. Kanada’da akıllara durgunluk veren olayda ise bir torbacının reklam için dağıttığı promosyon pes dedirtti.

30 yaşında olduğu belirtilen kokain satıcısı Amir Razavi, kontrollü madde ticareti yapmak, kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapmak gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

Razavi’yi ele veren durum ise kumarhanelerde dağıttığı promosyon ürünler oldu. Alex Lee takma adıyla kendi adına bir kartvizit bastıran kokain satıcısı adam, kartvizitlerin üzerine promosyon amaçlı küçük torbalar içinde kokain zımbaladı.

Polis ekiplerinin bu durumu fark etmesinin ardından yapılan operasyonla satıcı yakalandı. Ocak ayından bu yana takipte olan Razavi ekipler tarafından yakalandı.

Aracıyla seyahat ederken yakalanan adamın ev ve araç aramasında 50'den fazla torbaya bölünmüş yaklaşık 60 gram kokain, uyuşturucu kalıntısı olan dijital bir terazi, 1.280 dolar nakit ve üzerinde "Alex Lee" yazan kartvizitler çıktı.

Razavi’nin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı, 26 Şubat’ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

cocaine-business-cards-2.webp

cocaine-business-cards.webp

cocaine-business-cards-3.webp

Son Haberler
Taksicilerle yaya birbirine girdi. Sizi boşuna öldürmüyorlar diyerek bağırdı. Gündem
Taksicilerle yaya birbirine girdi. Sizi boşuna öldürmüyorlar diyerek bağırdı.
Diyanet'ten TÜİK'i kıskandıracak fitre bedeli Gündem
Diyanet'ten TÜİK'i kıskandıracak fitre bedeli
Hatır için çiğ tavuk yenir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Hatır için çiğ tavuk yenir atasözünün anlamı nedir?
Merkez Bankası enflasyondaki artışın nedenini asgari ücret zammına bağladı Ekonomi
Merkez Bankası enflasyondaki artışın nedenini asgari ücret zammına bağladı
İnfluenza nedir? İnfluenza belirtileri neler? Sağlık
İnfluenza nedir? İnfluenza belirtileri neler?
X-Ray cihazında çırılçıplak geçmeye kalktı. Havalimanında yok artık dedirten olay Dünya
X-Ray cihazında çırılçıplak geçmeye kalktı. Havalimanında yok artık dedirten olay
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı