Kökü çürüyen ceviz ağacı iki otomobilin üzerine devrildi

İstanbul'un Esenler ilçesinde kökleri çürüyen 10 metre uzunluğundaki ceviz ağacı, 2 otomobilin üzerine devrildi.

Kökü çürüyen ceviz ağacı iki otomobilin üzerine devrildi

(DHA) Turgut Reis Mahallesi 469 Sokakta saat 18.30 sıralarında iddiaya göre kökünden çürüyen 10 metre boyundaki ceviz ağacı, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.
Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, otomobillerde hasar meydana geldi.

Ağacın üstüne devrildiği otomobillerden birinin kısa süre önce karıştığı bir kaza nedeniyle hasarlı olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR KİMSENİN CANINA ZARAR GELMEDİ"

Araçların sahibi Abdurrahman Karabulut, "Telefon geldi, ağaç devrilmiş. Biraz yaşlı bir ağaç kökünden çürüme yapmış.

Devrilince iki aracımız zarar gördü. Çok şükür yoldan geçen kimsenin canına zarar gelmedi.

Daha önce aracımız kaza yapmıştı, talihsiz bir şekilde aynı aracımızın üzerine ağaç devrildi" dedi.

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