Kolombiya Futbol Federasyonu Başkanı tutuklandı

Miami-Dade Ceza İnfaz Kurumu, 71 yaşındaki Jesurún'un sabah 4:18'de tutuklandığını, Turner Guilford Hapishane Merkezine (TGKCC) nakledildiğini ve 240147186 hapishane numarasının atandığını bildirdi.

Miami-Dade Polis Departmanının tutuklama raporuna göre, Jesurún ve 43 yaşındaki oğlu Ramón Jamil Jesurún, maç bittikten sonra güvenlik görevlileriyle kavga ettikleri ve bir yetkiliyi de darp etmekle suçlanıyor.

Miami-Dade Polis Departmanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kapsamlı güvenlik önlemlerine rağmen, "bilet sahibi olmayan çok sayıda asi taraftarın" gişelerden kaçak girmenin yanı sıra stadyum kapılarını kırmak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Yapılan resmi açıklamada "Bütün bu eylemler, tarihi maçın huzur içinde tadını çıkarmak için bir araya gelen on binlerce taraftarın yanı sıra kolluk kuvvetlerimiz için de güvenlik endişesi yarattı. Ek olarak, stadyumda meydana gelen büyük hasarın yanı sıra stadyum personeli, kolluk kuvvetleri ve masum taraftarlkar da yaralandı. Sonuç olarak, hızlı bir polis müdahalesi başlatıldı ve çok sayıda kişi tutuklandı ve çok daha fazlası, tüm katılımcıların güvenliği için stadyum alanından uzaklaştırıldı" ifadelerine yer verildi.