Kolombiya sanayi üretiminde düşüş engellenemiyor

Kolombiya sanayi üretimi, 2025 yılının Şubat ayında piyasa beklentilerini alt üst ederek yıllık bazda yüzde 1.2 oranında daraldı. Bu oran, Ocak ayında kaydedilen yüzde 1.9’luk büyümenin tamamen silinmesine neden oldu. Ekonomistler, üretimin yüzde 0.8 artmasını beklerken gelen veriler, üretimde beklenmedik bir düşüş yaşandığını gösterdi.

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EN BÜYÜK DARBE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN

Sanayi üretimindeki düşüşte başı çeken sektör, motorlu taşıtlar ve motor üretimi oldu. Bu alandaki üretim yüzde 34.4 gibi sert bir düşüş gösterdi. Sadece araçların montajı değil, motor ve şasi üretimi de önemli ölçüde yavaşladı. Araç gövdesi üretimi yüzde 16.3 azalırken, yedek parça ve aksesuar üretimi de yüzde 14.7 geriledi. Bu tablo, hem iç talepte hem de ihracat pazarlarında ciddi sorunların baş gösterdiğine işaret ediyor.

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DERİ VE PETROL ÜRÜNLERİ DE GERİ ÇEKİLDİ

Sanayi üretimindeki gerileme yalnızca otomotivle sınırlı kalmadı. Deri ve kürk kumaş üretimi yüzde 21.5 oranında azaldı. Bu düşüş, özellikle tekstil ve lüks ürün piyasasında talep daralmasının etkilerini yansıtıyor. Enerji sektöründe de benzer bir tablo var. Kok kömürü, petrol rafinasyonu ve yakıt karıştırma gibi alanlarda üretim yüzde 13.3 azaldı. Bu gelişme, hem enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar hem de iç pazardaki arz fazlasına bağlanıyor.

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PİYASALARDA TEDİRGİNLİK ARTIYOR

Kolombiya’nın sanayi üretimi verilerindeki bu sürpriz daralma, yatırımcılar arasında endişeye yol açtı. Üretim hacmindeki düşüş, iş gücü piyasasında baskıyı artırabileceği gibi ihracat gelirlerinde azalma ve büyüme rakamlarında yavaşlama riskini de beraberinde getiriyor. Özellikle otomotiv ve petrol sektörlerinin dışa bağımlı yapısı düşünüldüğünde, döviz girdilerinde yaşanacak düşüş, Kolombiya ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

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ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ekonomistler, Mart ve Nisan aylarında sanayi üretiminde bir toparlanma olup olmayacağının belirsizliğini koruduğunu vurguluyor. Hükümetin uygulayacağı destek politikaları ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler, üretim trendini yeniden yukarı taşıyabilecek unsurlar olarak görülüyor. Ancak mevcut göstergeler, en azından kısa vadede sanayi üretiminin baskı altında kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.