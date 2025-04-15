Milei reformları piyasaları sarstı: Arjantin pesosu serbest düşüşte

Arjantin’de Devlet Başkanı Javier Milei’nin radikal ekonomi politikaları, ülke para birimi Arjantin pesosunun dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Hükümetin uzun süredir uygulanan sermaye ve döviz kontrollerini ani bir kararla kaldırmasının ardından, peso dolar karşısında 1200 seviyesini gördü. Ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan bu politika değişikliği, piyasalar tarafından belirsizlikle karşılandı.

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Bu dönüşümün arkasında Uluslararası Para Fonu ile sağlanan 20 milyar dolarlık yeni kredi paketi bulunuyor. Söz konusu kredinin 12 milyar dolarlık kısmı hemen serbest bırakılarak Merkez Bankası rezervlerini güçlendirdi. Hükümet, dövizin kontrollü bir bant aralığında yani 1000 ile 1400 peso arasında serbestçe dalgalanmasına izin vererek piyasadaki yapay dengeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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İLK GÜN YÜZDE 10’LUK DEĞER KAYBI

Yeni döviz rejiminin ilk gününde peso yüzde 10 oranında değer kaybetti. Bu hızlı düşüş, piyasaların yapay kur desteğinin çekilmesine verdiği tepki olarak yorumlandı. Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu ani hareketin geçici olabileceğini, ancak ekonomik reformların güven verici şekilde uygulanmasının kritik önemde olduğunu belirtiyor.

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YATIRIMCI GÜVENİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Hükümetin döviz kurlarını serbest bırakma kararının arkasındaki temel amaçlardan biri de doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek ve ihracat gelirlerini artırmak. Ancak bu strateji, yalnızca iç piyasada istikrar sağlanması ve reformlara olan güvenin pekiştirilmesiyle başarılı olabilir. Şu anda döviz piyasasında yaşanan oynaklık, yatırımcıların temkinli bir yaklaşım sergilemesine yol açıyor.

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KARA PİYASA İLE RESMİ KUR YAKLAŞIYOR

Uzun yıllardır Arjantin'de resmi döviz kuru ile kara piyasa kuru arasında büyük farklar bulunuyordu. Ancak hükümetin son adımları bu farkın azalmasına neden oldu. Bu durum, ekonomide normalleşme yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, kur farklarının kapanmasının ihracatçıların ve ithalatçıların üzerindeki baskıyı azaltacağına inanıyor.

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UZUN VADEDE DENGELENME BEKLENTİSİ

Arjantin ekonomisinde yaşanan bu sert dönüşümün kısa vadede dalgalanmalar yaratması bekleniyor. Ancak uzun vadede döviz kurlarının serbestçe dalgalanması, piyasalarda güvenin yeniden inşa edilmesine ve enflasyonla mücadelede daha etkin adımlar atılmasına olanak sağlayabilir. Hükümetin planladığı yapısal reformlar bu sürecin başarısı için kilit rol oynayacak.