Kolombiya'da 18 asker kaçırıldı

Kolombiya'nda arazi tarama faaliyetleri yürüten 18 askerin kaçırıldığı bildirildi.

Kolombiya'da 18 asker kaçırıldı

Kolombiya'da arazi tarama faaliyetleri yapan 18 askerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı açıklandı.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin sağ salim kurtarılması için çalışma yürütüldüğü belirtilerek, "Güvenlik güçlerine yönelik sözlü ve fiziksel bir saldırı gerçekleştirildikten sonra 18 asker zorla alıkonuldu." ifadesine yer verildi.

Askerlerin kurtarılması için bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, personelin sağlıklı şekilde teslim edilmesi için toplum liderleriyle görüşme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bölgede silahlı grupların varlığı nedeniyle ordu mensuplarına yönelik yer yer saldırıların yapıldığı biliniyor.

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