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Kolombiya'da bombalı saldırı: 4 asker yaralandı

Kolombiya'da askeri kontrol noktasına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 05:25
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Kolombiya'da bombalı saldırı: 4 asker yaralandı

Kolombiya'da bombalı saldırı: 4 asker yaralandı
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Ülke basınında çıkan habere göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Briceno kasabasında, askeri kontrol noktasına yerleştirilen el yapımı bomba infilak etti.

Patlamada 4 asker yaralanırken, durumu ağır olan askerlerden birinin helikoptorle Medellin'e sevk edildiği öğrenildi.

Saldırıdan, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı silahlı bir grubun sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

7 ARALIK'TAKİ PUSUDA DA 6 ASKER ÖLMÜŞTÜ

Kolombiya'nın güneybatısında, en son 7 Aralık'ta pusuya düşürülen askerlerden 6'sı hayatını kaybetmiş, 7 askerin ise kaybolduğu belirtilmişti.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor. (AA)

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