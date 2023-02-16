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Kolombiya'da sa�l�k reformu yasas� protesto edildi

Kolombiya'da meydanlara inen binlerce ki�i, �lkede b�y�k tart��malara neden olan sa�l�k reformu yasas�n� protesto etti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:49
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Kolombiya'da sa�l�k reformu yasas� protesto edildi

Kolombiya'da sa�l�k reformu yasas� protesto edildi
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Cumhurba�kan� Gustavo Petro'ya tepki g�steren kalabal�k gruplar, ba�kent Bogota'n�n tarihi Bolivar Meydan� olmak �zere bir�ok kentte yasa kar��t� sloganlar att�.

Muhalif partiler taraf�ndan organize edilen protestoya �e�itli STK'ler ve sendikalar da destek verdi, polis yo�un g�venlik �nlemleri ald�.

Sabah saatlerinde Ulusal Park'ta toplanan g�stericiler, pankart ve d�vizlerle sa�l�k reformu kar��t� sloganlar atarak tarihi Bolivar Meydan�'na kadar y�r�d�.

Demokratik Merkez Partisi Senat�r� Miguel Uribe, a��klamas�nda, sa�l�k reformuna g��l� �ekilde kar�� ��kacaklar�n� belirterek, "Soka�a ��kmal�y�z, bunu zaten vergi reformuyla da yapt�lar, haks�z yere hayat pahal�l���n� artt�rd�lar, d���k gelirlileri g�da fiyat�yla cezaland�rd�lar. Sa�l�k reformuyla Kolombiyal�lar�n hayat�n� riske atacaklar, �al��ma ve emeklilik reformuyla bizi kay�t d���l��a ve i�sizli�e mahkum edecekler, y�r�y��e ��kmak, vatan� savunmak, ailelerimizin gelece�ini korumakt�r." ifadelerini kulland�.

Cumhurba�kan� Petro ise �lkede tart���lan sa�l�k reformu yasas�n�n herkese e�it sa�l�k hizmeti sa�layaca��n� savunuyor.

Devlet Ba�kanl��� Saray� Casa de Narino'nun balkonundan d�n destek�ilerine seslenen Petro, Kongre'ye sunulan sa�l�k reformu yasas�n�n �lkede sosyal refah� in�a etme yolunda �nemli bir ad�m oldu�unu s�ylemi�ti. (AA)

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