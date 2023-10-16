Kolombiya'dan İsrail'e tepki. İlişkiler askıya alındı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Kolombiya'ya güvenlik malzemeleri ihracatını durdurma kararının ardından "İsrail ile dış ilişkileri askıya alma" kararı aldı.

Kolombiya'dan İsrail'e tepki. İlişkiler askıya alındı

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken, İsrail’in Gazze’de yaptığı operasyonlara devletler tepki göstermeye başladı.

İsrail'in Kolombiya'ya güvenlik malzemeleri ihracatını durdurma kararına tepki gösteren Petro, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'SOYKIRIMI DESTEKLEMİYORUZ'

Petro, şunları kaydetti:

"İsrail ile dış ilişkileri askıya almamız gerekiyorsa alırız. Soykırımı desteklemiyoruz. Kolombiya Cumhurbaşkanı'na hakaret edilmez. Latin Amerika'yı Kolombiya ile gerçek anlamda dayanışma göstermeye davet ediyorum. Büyük Chaco savaşında olduğu gibi son sözü tarihin birikimi söyleyecektir. Ne Yair Klein ne de Raifal Eithan, Kolombiya'daki barışın tarihinin ne olduğunu söyleyemeyecek. Kolombiya'daki katliamı ve soykırımı onlar başlattı. İsrail halkından Kolombiya'daki barışa, Filistin ve dünya barışına yardım etmelerini talep ediyorum."

Kolombiya'nın özgürlük kahramanlarını anımsatan Petro, şöyle devam etti:

"Bolivar ve Narino'nun bize öğrettiği gibi Kolombiya egemen, bağımsız ve adil bir halktır. Bir gün İsrail ordusu ve hükümeti, adamlarının sebep olduğu soykırımı başlattıkları için bizden af dileyecek. Onlara sarılacağım ve onlar Auschwitz ve Gazze'deki kıyım için ağlayacaklar."

İSRAİL'DEN PETRO'YA TEPKİ

İsrail, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Yonatan Peled, Dışişleri Bakanlığına çağırdığı Menjarez'e, Petro'nun, İsrail karşıtı ve antisemitik açıklamalarından duyulan hoşnutsuzluğu iletmişti.

Peled, görüşmede, "Petro'nun İsrail'de şok etkisi yapan" açıklamalarının, antisemitizmi körüklediğini, İsrail devletinin temsilcilerine zarar verdiğini ve Kolombiya'daki Yahudi topluluğunun hayatını tehdit ettiğini belirtmişti.

İsrail, Petro'nun açıklamalarına tepki olarak Kolombiya'ya askeri ihracatı durdurmuştu.

PETRO'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır" ifadesini kullanmıştı.

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