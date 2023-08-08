Kolombiya’nın uyuşturucu kralına ABD’de ağır ceza

Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu karteli Clan del Golfo’nun lideri Otoniel lakaplı Dario Antonio Usuga, ABD’de yargılandığı davada 45 yıl hapis ve 216 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: İHA
Kolombiya’nın uyuşturucu kralına ABD’de ağır ceza

İHA'nın haberine göre; Usuga, ABD’ye yasadışı yollardan en az 73 ton kokain sokmakla suçlanıyordu.

Suçlarını kabul etti, özür diledi

Usuga, geçen yıl mayıs ayında Kolombiya’da yakalanarak ABD’ye iade edilmişti. New York’ta görülen duruşmada, Usuga, “devam eden bir suç örgütüne liderlik etmek”, “uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtımı” ve “deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı” suçlarını kabul etti. Usuga, mahkemede yaptığı konuşmada, ABD ve Kolombiya hükümetleri ile işlediği suçların kurbanlarından özür diledi.

Pablo Escobar’dan bu yana en önemli uyuşturucu kaçakçısı

Savcılar, Usuga’yı Pablo Escobar’dan bu yana en önemli Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı olarak tanımladı. Usuga’nın 2003 ile 2012 yılları arasında ABD’ye yasadışı yollardan en az 73 ton kokain soktuğu belirtildi. Usuga’nın liderliğindeki Clan del Golfo’nun 6 bine yakın üyesi olduğu ve dünyanın en büyük kokain dağıtıcılarından biri olduğu kaydedildi.

Adalet Bakanı Garland: Uyuşturucu örgütlerinin liderlerinden hesap soracağız

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Usuga’ya verilen cezanın ardından yaptığı açıklamada, “Otoniel, ABD’ye büyük miktarlarda kokain ihracı yapan, Kolombiyalı kolluk kuvvetlerini ve sivilleri acımasızca infaz eden dünyanın en büyük kokain kaçakçılığı örgütlerinden birine liderlik etti. Adalet Bakanlığı, ABD halkına zarar veren uyuşturucu örgütlerinin liderlerinden nerede olurlarsa olsunlar ve ne kadar sürerse sürsün bulup hesap soracak” dedi. ABD New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace ise Usuga’ya verilen cezanın diğer paramiliter ve kartel liderlerine, ABD mahkemelerinin hesap vermelerini sağlamak için tutuklanmalarını ve iade edilmelerini isteyeceğine dair bir mesaj gönderdiğini söyledi.

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