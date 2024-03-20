Kolon ve akciğer kanserlerini yok eden ot ortaya çıktı

Günümüzde pek çok kişi, sağlık problemlerine doğal çözümler bulmaya yönelmektedir.

Kolon ve akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıkları tedavi etme potansiyeline sahip olduğu düşünülen yerfesleğeni otu, dikkat çekmektedir.

Bu bitkinin, kolon ve akciğer kanserlerine bağlı tümörleri yok ettiği iddia edilmektedir.

Peki yerfesleğeni otu nedir?

Ballıbabagiller ailesinden olan reyhan, hoş bir kokuya sahip dekoratif bir bitkidir. Yerfesleğeni, yabanifesleğen, hindfesleğeni, akfesleğen gibi çeşitleri mevcuttur.

Reyhan, ılıman iklimlerde yetişen ve pembe veya beyaz çiçeklere sahip bir bitkidir.

Yerfesleğeni otu nasıl kullanılır?

Uykusuzluk sorunu için reyhan otu tercih edilir. Bal ile tatlandırılmış bir bardak reyhan çayı, yatmadan bir saat önce içilmelidir.

Anne sütünü artırmak için, demlenmiş reyhan çayı balla karıştırılıp tüketilebilir.

Saç bakımında ise, demlenmiş reyhan çayı ile düzenli olarak saç yıkamak, saçların güçlenmesine ve dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur.

Ağız yaraları için reyhan lapası kullanılabilir veya reyhan çayı ile gargara yapılabilir.

Boğmaca tedavisinde, demlenmiş fesleğen çayı bal ile karıştırılıp içilebilir.

Bağırsak sancıları için, öğütülmüş reyhan tohumu bal ile karıştırılıp yenilebilir.

Öksürük için, öğütülmüş reyhan tohumu bal ile karıştırılıp tüketildiğinde öksürüğü kesme etkisi gösterebilir.

Mantar, virüs, bakteri kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir. İçindeki sineol, öjenol, kampfen gibi bileşenler sayesinde faydalıdır.

Kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Stresle mücadelede yardımcı olur; depresyon ve gerginlik gibi stres kaynaklı sorunları hafifletebilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkların oluşumunu engeller ve mevcut hastalıkların iyileşmesini kolaylaştırabilir.

Sindirim sistemi rahatsızlıkları ve karaciğer hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.