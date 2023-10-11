Kolpaçino takımı pasta kesip kutladı

'Kolpaçino 4'ün çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte filmin ekibi kutlama yemeğinde bir araya geldi. Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş, filmin bir hayli iddialı olduğunu söyledi

Kolpaçino takımı pasta kesip kutladı

‘Kolpaçino’ serisinin yeni filmi 'Kolpaçino 4’ün çekimleri tamamlandı. Çekimlerin bitmesiyle kutlama yemeğinde buluşan filmin oyuncuları ve set ekibi hep beraber eğlendi. Filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer'in doğum gününün de kutlandığı gecede oyuncu ekibi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Aydemir Akbaş, “Çekimler harika geçti. Bence olay olacağız. Ben iyi bir şey de olsa kötü bir şey de olsa söylerim. Çok emek verilen, çok zor sahneleri olan, iyi bir ürün ortaya çıkarttık. İftihar ediyorum. Sinemanın ihtiyacı olan bu dönemde biz bu boşluğu dolduracağız” dedi.

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Şafak Sezer ise “24 Kasım’da hepinizi güldürmeye geliyoruz. Hep beraber eğleneceğimiz bir sinema filmi çektik. 'Yaşasın sinema' diye yemek verdik. Bugün aynı zamanda doğum günüm de kutlanacak. Ben 30 senedir kutlamadım. Polat Yağcı, böyle bir gece organize etti, benim içinde ayrı bir sürpriz oldu.” dedi. Filmin konuk oyuncuları Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil de geceye katılan isimler arasındaydı. Ekip, Sezer'in doğum gününü ve çekimlerin tamamlanmasını geceye özel hazırlanan dev pasta eşliğinde kutladı.

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