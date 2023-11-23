Koltuk altı deodorantının 6 farklı kullanım alanı ortaya çıktı

Deodorant, içerdiği alkol ve antiperspirant maddeler sayesinde bakteri öldürücü, sürtünme azaltıcı ve ferahlatıcı özelliklere sahiptir. Bu sayede deodorant, sivrisinek ısırıklarından oje çıkarmaya kadar birçok farklı amaç için kullanılabilir.

İşte deodorantın bilmediğiniz kullanım alanları:

Ayak terlemesi ve kokusu: Ayaklarınız gün boyu ayakkabı içinde kaldığında terleyebilir ve kötü kokabilir. Bu sorunu önlemek için ayaklarınızı yıkamak yetmez, terlemeyi de durdurmanız gerekir.

Bunun için ayaklarınızın altına deodorant sürerek hem terlemeyi hem de kokuyu engelleyebilirsiniz.

Deodorant, ayaklarınızı kuru ve taze tutacaktır.

Göğüs altı terlemesi: Sıcak havalarda göğüs altında da terleme oluşabilir. Bu da hem rahatsızlık hem de leke oluşturabilir. Göğüs altı terlemesini önlemek için deodorant kullanabilirsiniz. Göğüs altı bölgenize deodorant sıkarak o bölgenin kuru ve ferah kalmasını sağlayabilirsiniz.

Bacak sürtünmesi: Bazı durumlarda bacakların iç kısımları birbirine sürtünerek terleyebilir ve tahriş olabilir. Bu da yürümeyi zorlaştırabilir ve acı verebilir. Bacak sürtünmesini önlemek için bacaklarınızın iç kısımlarına deodorant uygulayabilirsiniz. Deodorant, bacaklarınızın kayganlaşmasını ve terlemesini önleyecektir.

Ayakkabı vurması: Yeni ya da dar ayakkabılar giydiğinizde ayakkabılarınızın topuk kısmı ayaklarınıza sürtünebilir ve vurabilir. Bu da yaralara ve ağrılara neden olabilir. Ayakkabı vurmasını önlemek için ayakkabılarınızın topuk kısmına deodorant sıkabilirsiniz. Deodorant, ayakkabı ile ayak arasındaki sürtünmeyi azaltacak ve vurmayı engelleyecektir.

Sivrisinek ısırıkları: Yaz aylarında sivrisinek ısırıkları kaçınılmazdır. Sivrisinek ısırıkları hem kaşınır hem de şişer. Sivrisinek ısırıklarının etkisini azaltmak için buz uygulamak iyi bir yöntemdir. Ancak buz bulamadığınız durumlarda deodorant da işinize yarayabilir. Sivrisinek ısırıklarının üzerine deodorant sürerek hem kaşıntıyı hem de şişliği azaltabilirsiniz. Deodorant, ısırıkları soğutarak rahatlatacaktır.

Oje çıkarmak: Ojelerinizi çıkarmak için aseton kullanmak tırnaklarınıza zarar verebilir. Aseton, tırnak etlerinizi kurutarak çatlamasına ve soyulmasına neden olabilir. Ojelerinizi çıkarmak için daha sağlıklı bir yöntem arıyorsanız deodorant kullanabilirsiniz. Tırnaklarınıza yakın bir mesafeden deodorant püskürtün ve bir pamukla silin. Deodorant, ojelerinizi kolayca çıkaracaktır.