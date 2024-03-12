Koltuk altındaki ter kokusunu defeden yöntem ortaya çıktı. Artık herkes yanınızdan kaçmayacak

Roll-on ve deodorantların etkili olabilmesi için sabah saatlerinde değil, farklı bir zaman diliminde kullanılması önerilir. Dermatolog Lindsey Zubritsky, bu ürünlerin ideal kullanım zamanını açıklıyor.

Dr. Lindsey Zubritsky, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer deodorantınızı geceleyin uygulamıyorsanız, bu bir hata olabilir" diyor.

Zubritsky'ye göre, ter bezleri gece daha az aktif olduğundan, deodorantın cilt tarafından daha iyi emildiği belirtiliyor.

Deodorantlar, kötü kokuları gidermek için tasarlanmıştır, ancak terlemeyi azaltmazlar. Ter önleyici ürünlerin gece uygulanması, vücudun bu ürünleri daha etkili bir şekilde emmesini sağlayabilir. Vücut uyku moduna geçerken, vücut ısısı da doğal olarak düşer.

Melatonin, uyku döngüsünü düzenleyen bir hormondur ve beyindeki epifiz bezinde üretilir. Bu hormon, ışığa duyarlıdır ve gün boyunca vücuttaki melatonin seviyesi düşük kalır, bu da bizi uyanık tutar.

Ancak, karanlık çöktüğünde, gözlerimiz daha az ışık emer ve vücut daha fazla melatonin üretmeye başlar. Melatonin, vücut ısısını düşürmenin yanı sıra, kan basıncını azaltır ve kalp atış hızını yavaşlatarak vücuda uyku zamanının geldiğini haber verir.

Melatonin seviyesi gece yükseldikçe, deodorant veya ter önleyici ürünlerin uygulanması, ter bezlerinin ürettiği ter ve kokuyu daha etkili bir şekilde engelleyebilir.

Vücutta, ekrin ve apokrin olmak üzere iki tür ter bezi bulunur. Ekrin bezleri, ter damlacıklarını doğrudan cilt yüzeyine salgılar, apokrin bezleri ise koltuk altı gibi belirli bölgelerde bulunur ve vücut kokusunun oluşumunda rol oynar.

Ter önleyici ürünlerin gece uygulanması, apokrin bezlerin tıkanmasına yardımcı olabilir, bu da ter ve kokunun daha etkili bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlar.

Ancak, akşam duş aldıktan sonra deodorant veya ter önleyici ürünlerin kullanılması önerilmez. Bu ürünler, kuru cilde uygulandığında en iyi sonucu verir.