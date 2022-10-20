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  • Koltuk altı kararmalarınız için endişe etmeyin, bu doğal yöntemlerle koltuk altlarınız birkaç günde bembeyaz olacak!

Koltuk altı kararmalarınız için endişe etmeyin, bu doğal yöntemlerle koltuk altlarınız birkaç günde bembeyaz olacak!

Aşırı terleme, jilet, ağda ve deodorant kullanımı; zamanla koltuk altı kararmalarına sebep oluyor. Özellikle yaz aylarında bu sorunu gidermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu kararmaları gidermek için tıbbi yardım alabilir ya da çeşitli kozmetik ürünlerine başvurabilirsiniz. Yine de bu problemi doğal yollarla çözmek mümkün.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 10:46
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Koltuk altı kararmalarınız için endişe etmeyin, bu doğal yöntemlerle koltuk altlarınız birkaç günde bembeyaz olacak!

Koltuk altı kararmalarınız için endişe etmeyin, bu doğal yöntemlerle koltuk altlarınız birkaç günde bembeyaz olacak!
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Yaz geldi ama siz kararan koltuk altlarınızın görünmesinden mi korkuyorsunuz? Korkmayın, çünkü bu sorunun birçok çözüm yolu var. Üstelik bu çözüm önerileri hem doğal hem çok pratik. Gelin, herkesin evinde bulunan birkaç malzemeyle bu sorunun nasıl giderileceğine birlikte bakalım.

LİMON

Ağartıcı özelliği bulunan limon, hem koltuk altını beyazlatır hem bu bölgeyi ölü derilerden arındırır. Aynı zamanda koltuk altındaki bakterileri öldürerek ter kokusunu da önler. Dilimlediğiniz limonu, hafifçe masaj yaparak koltuk altı bölgenize uygulayın. Kuruduktan sonra üzerine pudra sürün.

PATATES

Bir dilim patatesi koltuk altınıza uygulayın. 10 dakika boyunca yaptığınız uygulamanın ardından bölgeyi durulayın. Bu uygulamayı düzenli olarak yaptığınızda koltuk altı kararmanızın geçtiğini görebilirsiniz. Antibakteriyel bir besin olan patates, güneş lekelerini gidermek için de kullanılabilir.

ŞEKER

Esmer şekerle zeytinyağını karıştırarak koltuk altınıza sürün. Cildinizde 5 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Bu uygulama, peeling etkisi göstererek bölgeyi ölü derilerden arındırıp beyazlatır. Zeytinyağının besleyici ve yenileyici özelliği, koltuk altındaki kararmalardan hızlıca kurtulmanızı sağlar. Bu yöntemi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

KARBONAT

Koltuk altı kararmalarına iyi geldiği bilinen bir diğer doğal ürün ise karbonat. Bir kaşık karbonat ve birkaç damla suyu karıştırarak macun kıvamı elde edin. Ardından macunu bölgeye ovalayarak uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra durulayın. Karbonat, bölgeyi kurutabileceğinden dolayı işlem sonrasında koltuk altınıza krem uygulayabilirsiniz. Bu yöntemi düzenli olarak uygulandığınızda etkisini kesin olarak görebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Eşit miktarda elma sirkesi ve suyu karıştırın. Karışımı bölgeye uyguladıktan sonra bir gece bekletin. Elma sirkesi, koltuk altında hem bakterileri öldürür hem cildin onarılmasını sağlar.

ALOE VERA

Koltuk altı bölgenize Aloe vera jelini uygulayıp 15-20 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Aloe vera, hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. Aynı zamanda nem dengesini korur.

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