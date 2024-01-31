Koltuk altı kararmasının nedenleri arasında genetik faktörler, cilt tahrişi, hormonsal değişimler, yetersiz kişisel bakım, yanlış kıyafet seçimi ve deodorant kullanımı sayılabilir. Peki koltuk altı kararması nasıl geçer? İşte koltuk altı kararmasını önlemek ve tedavi etmek için yapabileceğiniz bazı yöntemler:

NE YAPMALI?

Doğal ağartıcılar kullanın. Patates, salatalık ve limon gibi sebze ve meyveler, cilt rengini açmaya yardımcı olan asidik, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Bu ürünleri dilimleyerek veya suyunu sıkarak koltuk altınıza uygulayabilir ve bir süre beklettikten sonra yıkayabilirsiniz. Ayrıca limon suyu, zerdeçal, yoğurt veya bal gibi maddeleri karıştırarak elde ettiğiniz macunu da koltuk altınıza sürebilirsiniz.

Nemlendirici kullanın. Koltuk altı kararmasını önlemek veya azaltmak için günde en az iki kez koltuk altınızı nemlendirmeniz gerekir. Aloe vera, lesitin gibi doğal nemlendiricileri tercih edebilirsiniz.

Peeling yapın. Koltuk altı kararması, ölü deri hücrelerinin bu bölgede birikmesinden kaynaklanabilir. Bu yüzden koltuk altınızı düzenli olarak peeling yaparak ölü deri hücrelerinden arındırmanız gerekir.

Kahverengi şeker, zeytinyağı, kahve telvesi, karbonat, limon suyu gibi maddeleri karıştırarak elde ettiğiniz peeling karışımını koltuk altınıza uygulayabilir ve nazikçe ovalayabilirsiniz.

Tıraş ve ağda yöntemlerini değiştirin. Tıraş ve ağda, koltuk altında cilt tahrişine ve kesiklere neden olarak koltuk altı kararmasına yol açabilir. Bu yüzden tıraş ve ağda yaparken cildinizi koruyacak kremler, jeller veya köpükler kullanmanız gerekir. Ayrıca tıraş bıçağınızı sık sık değiştirmeniz, ağdayı çok sert yapmamanız ve koltuk altınızı tıraş veya ağda sonrası nemlendirmeniz önemlidir. Alternatif olarak, koltuk altı tüylerinden kurtulmak için lazer epilasyon, iğneli epilasyon gibi yöntemleri de deneyebilirsiniz.

Kıyafet seçimine dikkat edin. Koltuk altınızda sürtünmeye ve tahrişe neden olan dar ve sıkı kıyafetlerden kaçının. Koltuk altınızın hava almasını sağlayacak pamuklu, keten gibi doğal kumaşlardan yapılmış kıyafetleri tercih edin. Ayrıca koltuk altınızda terlemeyi önlemek için ter emici pedler veya pudralar da kullanabilirsiniz.

Deodorant seçimine dikkat edin. Deodorant veya antiperspirant kullanmak, koltuk altınızda kötü kokuyu ve terlemeyi önlemek için iyi bir yöntemdir. Ancak bazı deodorant veya antiperspirantlarda bulunan kimyasal maddeler, koltuk altınızda alerji veya tahrişe neden olarak koltuk altı kararmasına yol açabilir. Bu yüzden cildinize uygun, alkol ve paraben içermeyen, doğal içerikli deodorant veya antiperspirantları seçmeniz gerekir.

Tıbbi tedavi yöntemlerine başvurun. Koltuk altı kararması, bazı cilt hastalıkları, hormonsal bozukluklar, insülin direnci, diyabet gibi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Bu yüzden koltuk altı kararmasının nedenini öğrenmek için bir doktora başvurmanız gerekir. Doktorunuz size uygun bir tedavi yöntemi önerebilir. Koltuk altı kararmasını tedavi etmek için kullanılan tıbbi yöntemler arasında kimyasal peeling, mikrodermabrazyon, lazer tedavisi, ışık tedavisi gibi seçenekler bulunmakta.