Koltuk altı kokusu neden olur, nasıl kurtulunur

Terleme, vücudumuzun ısı dengesini sağlayan bir süreçtir; ancak kötü koktuğunda kişinin ruh halini ve kendine güvenini olumsuz etkileyebilir. İşte ter kokusunu ve aşırı terlemeyi önlemenin yolları…

Teriniz meyve suyu ya da çamaşır suyu gibi keskin bir koku yayıyorsa, bu durum diyabet, böbrek ya da karaciğer hastalıklarının işareti olabilir.

Hiperhidroz adı verilen aşırı terleme hastalığı olan kişilerde, hiperhidroz kendiliğinden geçmez. Fakat hiperhidroz başka bir hastalığın sonucuysa, o hastalığın tedavisiyle hiperhidroz da düzelebilir.

TER KOKUSUNDAN NASIL KURTULUNUR

Ter kokusunu önlemek için kişisel hijyene dikkat etmek, sık sık duş almak, gereksiz tüylerden arınmak, kıyafetleri temiz tutmak, pamuklu ve doğal kumaşlardan yapılmış giysiler giymek, antiperspirant deodorant, roll-on gibi koku giderici ürünler kullanmak idealdir. Fakat bu önlemler aşırı terleme sorununu çözmezse ve kişinin sosyal yaşamını etkiliyorsa, tıbbi tedavi seçeneklerine başvurmak gerekir.

Tedavi yöntemleri arasında, son dönemde popüler olan koltuk altı botoksu, ter bezlerinin beyne gönderdiği sinyalleri azaltarak terlemeyi önleyebilir. Ancak botoksun etkisi 2-8 ay arasında sürer ve tekrarlanması gerekir. Botoks yerine, plastik cerrahi daha kalıcı bir çözüm sunar.

Cerrahi yöntemler arasında, dünyada sıkça kullanılan endoskopik trokal sempatektomi (ETS) operasyonu, el, yüz, koltuk altı terlemesi ve yüz kızarması tedavisi için uygulanan bir işlemdir. Türkiye’de de geri ödeme kapsamındadır. Bu yöntemde, küçük bir kamera ile göğüs boşluğuna girilir ve terlemeye sebep olan sinirler, cerrahi olarak yakılır ya da kesilir. Bu tedavi güvenli ve kalıcıdır, ancak yan etkileri olabileceğini de bilmek gerekir.