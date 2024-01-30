Koltuk altı neden terler ne yapmalı

Erhan Songür
Koltuk altı neden terler ne yapmalı
Koltuk altı terlemesinden nasıl kurtulunur? İşte yanıtları...

Koltuk altı terlemesi, birçok insanın yaşadığı ve rahatsızlık duyduğu bir sorundur. Koltuk altı terlemesi, vücudun ısı dengesini sağlamak için ter bezlerinin çalışması sonucu ortaya çıkar. Ancak bazı durumlarda terleme normalden fazla olabilir ve koku, leke, enfeksiyon gibi sorunlara yol açabilir.

KOLTUK ALTI TERLEMESİ NEDEN OLUR

Koltuk altı terlemesinin nedenleri arasında sıcak hava, stres, heyecan, aşırı hareket, yanlış beslenme, alkol, sigara, kafein, bazı hastalıklar ve ilaçlar sayılabilir. Koltuk altı terlemesini önlemek için ise bazı önlemler alınabilir.

KOLTUK ALTI TERLEMESİNDEN KURTULMANIN YOLLARI

Koltuk altı terlemesi, hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsız edici bir durumdur. Koltuk altı terlemesini azaltmak veya önlemek için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Koltuk altınızı temiz tutun. Koltuk altınızı günde en az bir kez sabun ve suyla yıkayın. Böylece ter bezlerinin tıkanmasını ve bakteri üremesini önlersiniz. Ayrıca koltuk altınızı kuru tutmaya çalışın. Nemli koltuk altı, terlemeyi ve kokuyu artırır.

Doğru deodorantı seçin. Koltuk altı terlemesine karşı etkili bir deodorant kullanın. Terlemeyi önleyici (antiperspirant) deodorantlar, ter bezlerinin salgısını azaltarak terlemeyi engeller. Kokuyu önleyici (deodorant) deodorantlar ise ter kokusunu maskeleyerek ferahlık sağlar. Cildinize uygun bir deodorant seçin ve duştan sonra koltuk altınıza uygulayın.

Pamuklu kıyafetler giyin. Koltuk altı terlemesini önlemek için cildinizin nefes almasını sağlayan pamuklu kıyafetleri tercih edin. Sentetik kumaşlar, cildinizi havasız bırakarak terlemeyi artırır. Ayrıca koyu renkli kıyafetler yerine açık renkli kıyafetler giymek de terlemeyi azaltabilir.

Beslenmenize dikkat edin. Koltuk altı terlemesinin nedenleri arasında beslenme de önemli bir rol oynar. Baharatlı, yağlı, işlenmiş ve hazır gıdalar, ter bezlerini uyararak terlemeyi artırır. Bunun yerine lifli, proteinli ve antioksidan içeren gıdalar tüketin. Örneğin yulaf, meyve, sebze, soya, balık, ceviz, fındık, yeşil çay, kakao gibi gıdalar terlemeyi azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca alkol, sigara ve kafeinli içeceklerden de uzak durun. Bu maddeler, vücudunuzun ısısını yükselterek terlemeyi tetikler.

Stresten uzaklaşın. Stres, koltuk altı terlemesinin en büyük tetikleyicilerinden biridir. Stresli olduğunuzda vücudunuz adrenalin salgılar ve bu da ter bezlerini harekete geçirir. Bu nedenle stresten uzak durmaya çalışın. Stresi azaltmak için meditasyon, yoga, nefes egzersizleri, hobiler, müzik dinleme gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz yapmak, vücudunuzun ısısını yükseltir ve terlemenize neden olur. Ancak bu terleme, koltuk altı terlemesinden farklıdır. Egzersiz sırasında terleyen vücudunuz, ter bezlerini temizler ve terleme dengesini sağlar. Ayrıca egzersiz yapmak, stresi azaltır, kan dolaşımını artırır ve kilo kontrolünü sağlar. Bu da koltuk altı terlemesini önlemeye yardımcı olur.

Koltuk altı terlemesi, yaşam kalitenizi düşüren bir sorun olabilir. Ancak yukarıda saydığımız yöntemleri uygulayarak koltuk altı terlemesini azaltabilir veya önleyebilirsiniz. Eğer bu yöntemler işe yaramazsa veya aşırı terleme başka belirtilerle birlikte görülürse, bir doktora başvurmanız gerekebilir. Doktorunuz, koltuk altı terlemesinin nedenini tespit ederek size uygun bir tedavi yöntemi önerecektir.

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