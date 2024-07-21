'Kolye alerji yapıyor sıcaklarda takamıyorum' diyenler dikkat. Bu 6 maddeyle sorunu ortadan kaldırabilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi
'Kolye alerji yapıyor sıcaklarda takamıyorum' diyenler dikkat. Bu 6 maddeyle sorunu ortadan kaldırabilirsiniz

Kolye takınca sıcak havaların da etkisiyle bir süre sonra alerjik reaksiyon veya cilt tahrişi sebebiyle boynunuz kızarmaya ve kaşınmaya başlar. Peki bu sorundan nasıl kurtulabilirsiniz?

Kolyenin neden olduğu bir alerjik reaksiyon veya cilt tahrişi sebebiyle kişi bunaltan bir kaşıntı, yanma, batma ve kızarma başlar. Yaz aylarında terleme arttığı için kolyenin ciltle teması ve terle birlikte oluşan sürtünme, bu reaksiyonu daha da tetikler. Özellikle de imitasyon ürünler cilt ve ter ile birleşince bu sonuç doğar.

Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları takip edilmeli:

1- Kullanılan Malzeme: Kolyenin malzemesi cilde uyumlu olmayabilir. Özellikle nikel içeren metaller alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu durumda nikel içermeyen veya hipoalerjenik metallerden yapılmış kolyeler tercih edilmelidir.

2- Kolye Temizliği: Kolyeleri düzenli olarak temizleyerek üzerinde biriken ter, toz veya diğer potansiyel irritan maddelerden arındırmak gerekir. Bunun için kolyenin malzemesine uygun temizlik yöntemlerini kullanmak gerekir.

3- Cilt Bakımı: Kolye takmadan önce ve kolyeyi çıkardıktan sonra cildi temizlemek önemlidir. Böylece ter, yağ ve diğer cilt artıkları cildinizde birikmeden reaksiyona neden olmaz.

4- Kolye Seçimi: Geniş veya sıkı kolye takmaktan kaçının. Özellikle yaz aylarında terleme ve cilt sürtünmesi kızarıklık ve kaşıntıyı artırabilir. Hafif ve rahat kolyeler tercih edin.

5- Kolyenin Takıldığı Süre: Uzun saatler boyunca kolye boynunuzda kalmasın. İşiniz bittikten sonra kolyenizi çıkarın ve bölgeyi nemlendirin.

6- Dermatolog veya Alerji Uzmanıyla Görüşme: Eğer sorun devam ederse veya şiddetlenirse bir dermatolog veya alerji uzmanına danışmak gerekir. Cildin özel ihtiyaçlarını belirlemek ve doğru tedaviyi almak için uzman bir görüşü çok önemlidir.

Bu önerileri dikkate alarak kolye kullanımı sırasında yaşadığınız kızarıklık ve kaşıntı sorununu çözebilir veya hafifletebilirsiniz.

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