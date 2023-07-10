Komadaki Kenan Işık için şarkıcı Yusuf Güney'den tepki çeken açıklama: Kenan Işık yıllardır geziyor

Daha önce astral seyahatle uzaya gittiğini iddia eden şarkıcı Yusuf Güney katıldığı programda Kenan Işık'la ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.