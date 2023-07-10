Komadaki Kenan Işık için şarkıcı Yusuf Güney'den tepki çeken açıklama: Kenan Işık yıllardır geziyor

Daha önce astral seyahatle uzaya gittiğini iddia eden şarkıcı Yusuf Güney katıldığı programda Kenan Işık'la ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.

Komadaki Kenan Işık için şarkıcı Yusuf Güney'den tepki çeken açıklama: Kenan Işık yıllardır geziyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

"Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" açıklamalarıyla tanınan Yusuf Güney, Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu.

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Programdaki açıklamalarıyla herkesi şaşırtan ünlü şarkıcı Kenan Işık hakkında da olay ifadeler kullandı.

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2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşan ve dengesini kaybederek başını çarparak komaya giren Kenan Işık 8 yıldır komada... Zaman zaman Kenan Işık'ın durumu merak konusu olurken Yusuf Güney'in usta oyuncuya dair sözleri tepki çekti.

"Astral seyahatte sadece 3 kişiyle karşılaştım, telekinezi sistemiyle onlarla konuşma gerçekleştirdim" diyen Yusuf Güney konuşmasında "Ben iddia ediyorum Kenan Işık... Geziyor, yıllardır geziyor neler görmüştür geri gelirse neler anlatacak, neler deneyimlemiştir" açıklamasında bulundu.

Yusuf Güney'in bu sözlerine "Saçmalık", "İnsanlar ailesini düşünüp susun", "Aileye saygıdan susar insan" tepkisi yağdı.

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