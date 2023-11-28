Kenan Işık'ı sokakta görenler şoke oldu. 9 yıldır komadaydı

9 yıldır komada olan ve sevenlerinin iyi bir haber beklediği Kenan Işık hakkında ortaya çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Onu sokakta gören herkes Kenan Işık sandı ama gerçek bambaşka çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kenan Işık'ı sokakta görenler şoke oldu. 9 yıldır komadaydı

9 yıl önce spor salonunda düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 4 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girmişti.

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9 yıldır evinde tedavisi devam eden Kenan Işık'ın son sağlık durumu hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan bir görüntü kafaları karıştırdı.

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Ailesi ve sevenleri tarafından iyileşeceği gün iple çekilen Kenan Işık son olarak dikkat çeken bir olayla anıldı. Onu sokakta gören herkes Kenan Işık sandı ama gerçek bambaşka çıktı.

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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kenan Işık'ı sokakta gördüğünü sananlar yanıldı. O kişi Kenan Işık'a en az ikizi kadar benzeyen kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık'tan başkası değil. Kenan Işık'ın kardeşini görenler, ünlü sanatçının iyileştiğini düşünüp sosyal medyadan asılsız haberler yayılmasına neden oldu.

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