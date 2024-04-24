Kompozit sektörünün hedefi 7 milyar dolara ulaşmak

Kaynak: Haber Merkezi Çağlar Çağatay
Kompozit sektörünün hedefi 7 milyar dolara ulaşmak
Dünyada ‘çağın malzemesi’ olarak nitelendirilen kompozitte Türkiye atağa kalktı. Türkiye’yi üs olarak konumlamak istediklerini dile getiren Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Barış Pakiş, sektörün, 5 yıl içinde 7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşabileceğini ifade etti.

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Türkiye’de 3 milyar dolarlık bir hacme sahip olan kompozit sektörünün çatı kuruluşu Kompozit Sanayicileri Derneği yaptıkları çalışmaları ve sektörün gelecek hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Dünyada ‘çağın malzemesi’ olarak adlandırılan kompozit, havacılıktan savunma sanayine, otomotivden tekne üretimine, yapı malzemelerinden tarıma, enerjiden altyapıya, gıda depolamadan banyo malzemelerine kadar onlarca sektörde kullanılıyor.

Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Barış Pakiş, Türkiye’nin kompozit konusunda dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını anlattı.

Pakiş, dernek olarak yaptıkları çalışmalarla Türkiye’nin bu sıralamada iyi noktalara gelebileceğine değindi. Pakiş kamunun desteğiyle ülkemizin dünya çapında bir ‘kompozit üssü’ olabileceğine dikkat çekti.

GELECEKTE İHTİYAÇ DAHA DA ARTACAK

Kompozitin hafif ve mukavemeti yüksek bir ürün olduğunu belirten Pakiş, bu özelliği nedeniyle tüm sektörler için avantaj sağladığını ve yanmaz ürün de üretilebildiğine dikkat çekti.

Uçakların, otomobillerin bu ürünle hafifleyip, daha az yakıt harcadığını ve savunma sanayinde kullanılan çok kritik bir ürün olduğuna vurgu yapan Pakiş, gelecekte hidrojen depolama kısmında kompozit yer alacağını söyledi.

3 milyar dolarlık sektörün 2 milyar dolarının ihracattan geldiğini belirten Pakiş, bu malzemeyi birçok sektör kullandığını ve bu yüzden yaptıkları ihracatı kompozit olarak görmediklerini ama kompozit ihracatının birkaç kat fazla olduğunu anlattı.

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DÜNYADAKİ BÜYÜKLÜĞÜ 126,3 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Dünya kompozit pazarına değinen Pakiş, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Brezilya’nın bu pazarda güçlü konumda olduğunu belirtti. Global kompozit pazarının, 2026 yılında yüzde 7,5 büyüyerek 126,3 milyar dolara ulaşması beklendiğini belirten Pakiş, Türkiye’nin bu ticaretten aldığı payın yüzde 1 ile 1,5 arasında değiştiğini ifade etti.

Hedeflerinin Türkiye'yi kompozit üssü haline getirmek olduğunu ifade eden Pakiş, Petkim gibi bir yatırım daha olursa, kompozit üreticilerinin daha başarılı olacağına da dikkat çekti.

7 MİLYAR DOLARLIK HEDEFE FUAR DESTEĞİ

Türk kompozit endüstrisinin uluslararası buluşma noktası olması hedefiyle 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘Meet4Composite’ fuarını düzenleyeceklerini belirten Pakiş, beş yıl içinde sektörümüzün büyüklüğünü 7 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

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